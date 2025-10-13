Chajarí: un reconocido delincuente robó una camioneta que un vecino dejó con las llaves puestas

La policía indicó que el episodio ocurrió cerca de las 05:00 horas, en la intersección de calle Moreno y Rocamora, donde el propietario había dejado su Toyota Hilux 4×4, color negra. Al despertarse al mediodía, constató que el vehículo ya no estaba y dio aviso inmediato a la Policía.

De forma paralela, personal de la Brigada de Investigaciones inició tareas de rastreo y relevamiento de cámaras de seguridad, logrando establecer la dirección de huida del rodado. Tras un intenso rastrillaje, la camioneta fue encontrada abandonada en calle Udine, entre avenida 25 de Mayo y Belgrano.

En el lugar trabajaron agentes de la Sección Judiciales y de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes y constataron la faltante de algunos elementos, entre ellos la batería y el matafuegos.

Fuentes policiales indicaron que el autor del robo sería un reconocido delincuente local, con innumerables causas por delitos contra la propiedad.

La Unidad Fiscal en turno dispuso el secuestro del vehículo y su posterior devolución a su propietario, mientras las investigaciones continúan con el análisis de los registros fílmicos y de los rastros levantados en la zona.