Chajarí: una pelea entre hermanos y un accidente doméstico marcaron la jornada del sábado

El primero de los incidentes ocurrió cerca de las 16:30 horas, en el barrio Salto, donde una pelea entre hermanos terminó de manera violenta. Según se informó, uno de ellos atacó por la espalda al otro con un arma blanca tras una discusión.

La víctima sufrió una “herida punzocortante en región hemitórax derecho, penetrante en tórax, con lesión pulmonar y hemoneumotórax, con riesgo de muerte”, de acuerdo con el parte médico oficial.

El segundo episodio se registró minutos después de las 18:00, en una vivienda ubicada en la zona de Ruta 3 Hermanas y calle Concordia. Un hombre de 55 años se encontraba realizando reparaciones en el techo de su casa cuando la escalera que utilizaba cedió, provocando su caída desde unos cinco metros de altura.

A raíz del impacto contra el piso, el trabajador sufrió un “traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento y herida tipo scalp en cuero cabelludo”.

Ambos heridos fueron trasladados para recibir atención médica, mientras que en el caso de la agresión con arma blanca, la Policía inició las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades.

