Chajarí vive esta noche el cierre de sus carnavales 2026

Desde la organización informaron que, en caso de lluvia, el espectáculo será reprogramado para el domingo 15 y, si las condiciones climáticas tampoco acompañan ese día, pasará al lunes 16.

Orden de desfile

El desfile de comparsas seguirá el siguiente cronograma:

Aluminé, del Club 1° de Mayo, abrirá la noche con la temática “Voces ancestrales”.

Fénix, del Club Ferrocarril, presentará “En el Reino de las piedras preciosas”.

Sirirí, del Club Vélez Sarsfield, pondrá en escena “El Hechizo de Sirirí”.

El cierre estará a cargo de Amarú, del Club San Clemente, con “El show de la alegría”.

Si el clima acompaña, el escrutinio se llevará a cabo el lunes 16 en el Centro Cultural Municipal de Chajari.

Precios y ubicaciones

El valor de las entradas generales es de 6.000 pesos para mayores, mientras que los menores de 3 a 12 años abonan 4.000 pesos.

En cuanto a las ubicaciones:

Mesas con cuatro sillas:

1° fila: $50.000

2° fila: $40.000

Palco elevado: $50.000

Sillas:

1° y 2° fila: $7.000

Desde la 3° fila: $5.000

Tribuna y espacio joven: $6.000

Desde la Comisión Organizadora recordaron que los valores son los mismos para todas las comparsas y fueron establecidos de manera unificada para cada una de las noches.