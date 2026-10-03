Chajarí vive la 42° Expo Rural con ganadería, negocios, destrezas criollas y espectáculos

La ciudad de Chajarí y toda la región viven este fin de semana una nueva edición de uno de sus acontecimientos más tradicionales: la 42° Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, que comenzó este viernes en el predio de la Sociedad Rural y finalizará el domingo con una amplia propuesta de actividades para el sector productivo y el público en general.

La muestra reúne al campo, la industria, el comercio y los emprendedores, con espacios destinados a exhibir la producción regional, generar oportunidades de negocios y disfrutar de las propuestas culturales y recreativas previstas para las tres jornadas.

Sábado: inauguración oficial, negocios y cena show

Este sábado, el predio permanecerá abierto de 9 a 21 horas. La entrada tendrá un valor de $6.000, mientras que los menores de 10 años podrán ingresar gratuitamente.

Entre las principales actividades de la jornada se destacan la venta de animales, las destrezas criollas, el almuerzo con autoridades y la inauguración oficial de la exposición, prevista en la pista central “Cacho Gil”.

Uno de los momentos centrales será el acto inaugural, que contará con la presencia de autoridades y representantes del sector productivo. Allí se esperan los discursos institucionales, entre ellos el del presidente de la Sociedad Rural de Chajarí, Héctor Reniero.

La actividad continuará por la noche con la tradicional cena show, que tendrá música, DJ y una banda en vivo. Durante el encuentro también se elegirá a la nueva reina de la Sociedad Rural.

Domingo: prueba de riendas y bailanta popular

La última jornada de la exposición tendrá propuestas vinculadas a las tradiciones rurales y al entretenimiento para toda la familia.

Entre las 9:30 y las 17 horas se desarrollará la prueba de riendas, una de las actividades que convoca a los amantes de las destrezas criollas. A las 11 horas, en tanto, se celebrará la Santa Misa.

Por la tarde llegará la tradicional bailanta, con las actuaciones de Mingocho Vera y La Posta Tropical, que pondrán música al cierre de esta nueva edición de la muestra rural.

El domingo, el predio abrirá sus puertas de 9 a 22 horas. El valor de la entrada será de $8.000 y, al igual que el sábado, los menores de 10 años no abonarán ingreso.

Una cita para el campo y toda la región

Con una agenda que combina actividad ganadera, exposición comercial, encuentros institucionales y espectáculos, la 42° Expo Rural de Chajarí vuelve a reunir a productores, empresarios, instituciones y familias de toda la región.

La propuesta se extenderá hasta el domingo en las instalaciones de la Sociedad Rural, consolidándose como un espacio de encuentro para mostrar el potencial productivo regional y mantener vivas las tradiciones del campo entrerriano.

Con información y fotos de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas