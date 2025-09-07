Chamarrita y poesía: identidad entrerriana en la Feria Provincial del Libro

El espectáculo titulado “Poesía Litoral – Canto a Entre Ríos” reunió sobre el escenario del patio exterior del Centro de Convenciones y Congresos al poeta Lucio Albirosa y al músico Marcelo “Pampa” Rodríguez. Justo al mediodía, bajo un sol radiante, ambos artistas dieron vida a un momento inolvidable que conjugó guitarra, canto y palabra poética.

Las cuerdas del “Pampa” Rodríguez hicieron vibrar clásicos como “Puentecito de la picada”, “Juan del Gualeyán”, “Canción de Puerto Sánchez” y “Sansalvadoreña”, evocando las raíces san salvadoreñas del artista y sumando otras piezas del cancionero popular entrerriano. Entre rasguidos y silencios, Albirosa desplegó poemas extensos y profundos, cargados de identidad, memoria y sentimiento, que fueron celebrados con aplausos y emoción por parte del público.

“Que venga Juan de los pájaros, chiviro de los montes, Feliciano el hermano y Cachencho Federal. Llamalo a Gervasio Gualeguaychú, al Víctor del Chajá y a Linares para los cantantes bajo esta mismísima luz y plenitud…”, recitó el poeta, en un pasaje donde la literatura entrerriana dialogó con la música popular, convocando nombres, paisajes y tradiciones.

El cierre de la Feria Provincial del Libro dejó así una huella de profundo valor cultural, celebrando la comunión entre la palabra y la música, y reafirmando la esencia de la entrerrianidad en cada acorde y en cada verso.

