7PAGINAS

Jueves 18 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Charla virtual sobre Billetera Entre Ríos: novedades y beneficios para comercios de Concordia

Este jueves 18 de septiembre a las 18 horas, la firma Plus Pagos —desarrolladora de la aplicación Billetera Entre Ríos— junto al Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) invitan a participar de la charla virtual informativa: “Novedades de Billetera Entre Ríos: oportunidades de venta y ventas financiadas”.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Segun lo informado a 7Paginas, la propuesta está dirigida a establecimientos comerciales y de servicios, con el objetivo de brindar detalles sobre las nuevas funcionalidades de la billetera virtual y los beneficios que ofrece para potenciar las ventas.

La reunión se desarrollará de manera online, a través de la plataforma Teams, que permite ingresar mediante un enlace sin necesidad de descargar ninguna aplicación.

Desde el CCISC informaron que los interesados en participar deben solicitar el enlace de acceso escribiendo al correo electrónico ccisc@concordia.com.ar  o bien a la línea de WhatsApp 345 4 746 866.

Además de su utilidad como medio de pago, la billetera ofrece en determinados rubros promociones especiales, como la posibilidad de comprar en cuotas sin interés, lo que representa una ventaja tanto para comerciantes como para clientes.