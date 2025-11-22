Chofer de Chajari habría huido alcoholizado tras el vuelco de un camión en la Ruta 14 al sur de Concordia

Según precisaron fuentes policiales a 7Paginas, el rodado —dominio AB229QD y perteneciente a la empresa El Casereño S.A.— quedó obstaculizando el carril rápido en sentido sur–norte, mientras que el acoplado se desprendió y cayó al cantero central, terminando destruido y con la carga desparramada sobre el suelo.

Cuando el personal de la Comisaría Colonia Yeruá arribó al lugar, el conductor del vehículo ya se había dado a la fuga. Testigos indicaron que el chofer, presuntamente oriundo de Chajarí, habría estado alcoholizado al momento del siniestro. Dentro de la cabina se encontró documentación a nombre de Elías Sebastián García, domiciliado en calle Cepeda 2530 de esa ciudad, aunque su identificación formal quedará sujeta a la investigación.

La fiscal de turno, Dra. Montangie, dispuso el inicio de actuaciones simples en el marco del hecho. En tanto, el tránsito debió ser regulado en una sola mano para evitar mayores riesgos, mientras bomberos voluntarios trabajaban en la limpieza de combustible derramado sobre la calzada.

Desde la empresa transportista informaron que enviarían una grúa y otro camión para realizar el trasbordo de la mercadería y proceder al retiro del vehículo siniestrado.

El operativo continuaba durante la mañana, con personal policial y de bomberos trabajando para restablecer por completo la circulación en la autovía.