Choque de camiones al sur de Concordia dejó un conductor atrapado y rescatado por bomberos

Un violento accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 06:00 horas de este martes a la altura del kilómetro 247 ½ entre dos camiones que circulaban en sentido norte-sur, dejando como saldo dos personas heridas y un complejo operativo de rescate que mantuvo restringido el tránsito en la zona.

Según los datos recogidos por el cronista de 7Paginas en el lugar del hecho, el siniestro se produjo cuando, por causas que aún se tratan de establecer, un camión Mercedes Benz 1729 impactó de lleno contra la parte trasera de un Mercedes Benz 1112, que circulaba en la misma dirección.

El rescate y el estado de los conductores

La peor parte se la llevó el conductor del Mercedes Benz 1729, identificado como Diego Cabrera, de 46 años, quien debido a la deformación de la cabina tras el fuerte impacto quedó atrapado entre los hierros. Fue necesaria la intervención del personal de Bomberos Zapadores, quienes trabajaron para lograr su rápida extracción.

Una vez rescatado, Cabrera fue trasladado de urgencia por el servicio de emergencias 107 al Hospital Masvernat. Desde el nosocomio se informó que el transportista sufrió un fuerte golpe en sus miembros inferiores, confirmándose una fractura de rodilla. Cabe mencionar que este conductor había partido desde Resistencia, Chaco, con destino a la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, el conductor del Mercedes Benz 1112, identificado como Andrés Lidedinsky (49 años), vecino de la ciudad de Concordia, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un corte y sangrado. A pesar de las heridas, Lidedinsky desistió de ser trasladado a un centro asistencial. Al momento del choque, el camionero local se disponía a realizar una carga de palos en la zona.

Operativo en la ruta

Debido al accidente, el tránsito en la mano que se dirige hacia el sur se vio interrumpido para permitir el trabajo de las unidades de emergencia y las pericias correspondientes. Personal de la Comisaría de Colonia Yeruá trabajó en el lugar para ordenar la circulación y evitar nuevos siniestros, mientras se aguardaba la remoción de las pesadas unidades de la cinta asfáltica.