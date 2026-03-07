Choque de camiones en la Autovía 14: hay heridos y derrame de sustancias peligrosas

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas, en el tramo de la autovía con sentido norte–sur, en dirección a la ciudad de Gualeguaychú. Según los primeros datos aportados a 7Paginas, en el siniestro estuvieron involucrados al menos dos camiones y no se descarta la participación de un tercer vehículo de carga.

Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por personal de emergencias médicas, siendo trasladadas al Hospital Centenario de Gualeguaychú para recibir atención.

En el lugar trabajaron ambulancias, Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y personal de Gendarmería Nacional, quienes coordinaron las tareas de asistencia y seguridad sobre la ruta.

Debido al derrame de sustancias peligrosas desde uno de los vehículos involucrados, se dispuso además la intervención de otro móvil especializado con refuerzo de personal, equipos de protección, elementos de contención, material absorbente y herramientas manuales para controlar la situación y evitar mayores riesgos.

Por este motivo, el tránsito permaneció totalmente cortado en ese sector de la Autovía 14 mientras se desarrollaban las tareas de asistencia a los heridos, control del derrame y remoción de los vehículos involucrados.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y atender las indicaciones del personal que trabaja en el lugar hasta que la situación quede completamente normalizada.

