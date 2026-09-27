Choque en cadena en Concordia: un auto impactó a otros dos vehículos y se fugó

Un choque en cadena que involucró a tres vehículos se registró durante la noche del sábado en Concordia. Tras el impacto, uno de los automóviles se retiró del lugar antes de la llegada de los efectivos policiales.

Personal de Comisaría Tercera intervino en el siniestro ocurrido sobre calle Damián P. Garat, entre San Lorenzo y Tucumán.

Por causas que todavía no fueron determinadas, se produjo una colisión entre tres rodados. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

El auto que se fue tras el choque

Luego del impacto, un Volkswagen Suran se retiró del lugar y tomó por Damián P. Garat en dirección sur.

A partir de los registros correspondientes, los efectivos lograron establecer la titularidad del vehículo y se dirigieron hasta el domicilio relacionado con el rodado.

En el procedimiento intervino además personal de Tránsito Municipal, mientras se realizan las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.

Redaccion de 7Paginas