Choque en el centro de Concordia: una mujer hospitalizada tras colisión entre un auto y una moto

El hecho, según lo informado a 7Paginas, ocurrió alrededor de las 11:15 horas, cuando personal policial fue comisionado a la intersección de calles 25 de Mayo y Las Heras. Por causas que aún son materia de investigación, se produjo el impacto entre un automóvil y una motocicleta en la que circulaban dos mujeres.

De acuerdo a los datos recabados en el lugar, una motocicleta marca Honda Wave de 110 cc, conducida por una joven de 29 años y acompañada por otra mujer de 52, transitaba por calle Las Heras en sentido Este a Oeste.

Al llegar al cruce con calle 25 de Mayo, fue colisionada en su lateral izquierdo por un automóvil Peugeot 208, el cual era conducido por una mujer de 65 años que circulaba en sentido Sur a Norte.

Traslado al hospital

Producto del fuerte impacto, la mujer de 52 años que viajaba como acompañante en la moto resultó lesionada. En el lugar trabajó una unidad del servicio de emergencias 107, que procedió al traslado inmediato de la víctima hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.