Choque entre dos automóviles en Concordia: una mujer resultó lesionada

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Laprida y 11 de Noviembre, lugar al que debió acudir de forma inmediata el personal policial de la Comisaría Cuarta tras recibir el alerta por el accidente.

Los vehículos involucrados

Una vez en el sitio, los efectivos constataron que el choque fue protagonizado por:

Un automóvil Volkswagen Suran, el cual circulaba por calle 11 de Noviembre en sentido oeste-este.

Un automóvil Fiat Siena, que transitaba por calle Laprida en sentido sur-norte.

Por causas que aún son materia de investigación pericial, ambos rodados impactaron en el mencionado cruce de calles.

Traslado al hospital

Como consecuencia del impacto, se solicitó la presencia del servicio de emergencias 107. Los profesionales de la salud asistieron en el lugar y procedieron al traslado de la mujer que viajaba como acompañante en el Fiat Siena hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat (DCM), a fin de evaluar la gravedad de sus lesiones.

Redaccion de 7Paginas