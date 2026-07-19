Choque entre dos autos en Concordia: un niño fue hospitalizado y uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia

El siniestro se produjo alrededor de las 16:10 en la intersección de las calles Buenos Aires y Bolivia, donde por causas que se investigan colisionaron un Volkswagen Bora y un Renault Megane.

Según la información proporcionada por la policía a 7Paginas, el Volkswagen Bora era conducido por un hombre de 40 años que circulaba por calle Buenos Aires en sentido este-oeste, mientras que el Renault Megane, al mando de un hombre de 32 años, transitaba por Bolivia en dirección sur-norte. En este último vehículo viajaba como acompañante una menor de 2 años.

A raíz del fuerte impacto, el Volkswagen Bora embistió el lateral derecho del Renault Megane, provocando que este último terminara su marcha contra un árbol ubicado sobre la vereda norte de calle Buenos Aires.

Una menor fue trasladada al hospital

Como consecuencia de la violencia del choque, la niña de 2 años sufrió lesiones y debió ser asistida por personal del servicio de emergencias 107, que la trasladó al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.

Al cierre de esta edición, se aguardaba el informe médico oficial para determinar el carácter de las lesiones sufridas por la menor.

Alcoholemia positiva

En el lugar trabajó personal de la Sección Judiciales y agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron el correspondiente test de alcoholemia a ambos conductores.

De acuerdo a lo informado, uno de ellos registró 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre, resultado que supera ampliamente el límite permitido. Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a la retención de la licencia de conducir.