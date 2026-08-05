Choque entre dos camiones en la Autovía 14: un conductor resultó herido

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, a la altura del kilómetro 120, en cercanías del arroyo La China, donde por causas que se tratan de establecer un camión cisterna de la empresa Petrovalle colisionó desde atrás a un camión que transportaba jaulas con pollos.

Tras el fuerte impacto, el camión cisterna registró un principio de incendio en el motor, situación que fue rápidamente controlada mediante el uso de extinguidores, evitando que las llamas se propagaran y provocaran mayores daños.

Como consecuencia del choque, el conductor del camión cisterna sufrió traumatismos en los miembros inferiores y fue asistido en el lugar por personal del servicio Vida Emergencias, que posteriormente lo trasladó al Hospital Justo José de Urquiza para una mejor atención.

Debido al siniestro, la circulación vehicular sobre ese sector de la Autovía debió ser interrumpida de manera preventiva, mientras trabajaban en el lugar efectivos de la Policía, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay y personal de emergencias médicas.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión por alcance entre ambos vehículos de gran porte.

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