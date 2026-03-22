Choque entre una moto y un auto en Concordia: un hombre resultó con lesiones leves

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:00 horas en la intersección de calles Yuquerí y Dr. Del Cerro, donde intervino personal de la Comisaría Octava.

De acuerdo a la información policial brindada a 7Paginas, el hecho fue protagonizado por una motocicleta Brava 110 cc, conducida por un hombre de 35 años, y un automóvil Renault 12, guiado por un joven de 28 años. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, de sur a norte, por calle Yuquerí.

Por causas que aún se investigan, al llegar a la intersección el automóvil habría girado hacia el oeste, momento en el cual fue impactado por la motocicleta en la puerta delantera izquierda.

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones de carácter leve. No obstante, fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat por el servicio de emergencias 107 para una mejor evaluación médica.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades policiales, que trabajan para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.