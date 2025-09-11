Choque frontal en Concordia: motociclista resultó con graves fracturas

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, un automóvil Suzuki Fun, conducido por un hombre de 38 años, impactó de frente contra una motocicleta Gilera 110, al mando de un joven de 29 años.

Como consecuencia del violento choque, el motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Masvernat, donde el médico de guardia, Dr. José Lucena, diagnosticó politraumatismos y fractura expuesta de fémur izquierdo. El paciente debió ser derivado a quirófano para la realización de una toilette quirúrgica y reducción de la grave lesión.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Quinta, junto a la División Criminalística, bajo las directivas del fiscal en turno, Dr. Martín Núñez, para determinar las circunstancias del siniestro.