Choque frontal entre dos motocicletas en Concordia: ambos conductores fueron hospitalizados

Dos motociclistas resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat tras protagonizar un violento siniestro vial en la madrugada de este sábado en la ciudad de Concordia.

Segun se infirmo a 7Paginas, el hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Las Heras y Nogoyá, donde intervino personal de la Comisaría Segunda.

De acuerdo con la información policial, el accidente involucró a una Motomel Blitz 110 cc, de color gris, conducida por un joven de 24 años, y una Motomel S2 150 cc, de color blanco, al mando de un hombre mayor de edad.

Una motocicleta circulaba en contramano

Las primeras actuaciones indican que la motocicleta de mayor cilindrada transitaba por calle Las Heras en sentido este-oeste y, al llegar al tramo comprendido entre Nogoyá y La Paz, colisionó de frente con la Motomel Blitz, que circulaba en contramano.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores cayeron sobre la cinta asfáltica y sufrieron diversas lesiones.

Ambos fueron trasladados al Masvernat

Personal del servicio de emergencias 107 asistió a los motociclistas en el lugar y posteriormente los trasladó en ambulancias al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permanecían siendo evaluados.

Hasta el momento se aguarda el informe médico oficial para determinar el carácter de las lesiones sufridas por ambos conductores.

En el lugar del accidente también trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro.