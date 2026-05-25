Choque frontal entre dos motos en una Avenida de Concordia, dejó a un conductor hospitalizado

El hecho, según lo informado a 7Paginas, motivó la inmediata intervención del personal policial de la Comisaría Octava, quienes se comisionaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.

De acuerdo a las primeras constataciones policiales, los rodados involucrados fueron una motocicleta Keller Crono Classic 110, que circulaba por Avenida Presidente Illia en sentido oeste-este y una motocicleta Honda GLH 150, que transitaba por la misma avenida pero en sentido opuesto (este-oeste).

Por causas que aún son materia de investigación pericial, el impacto se produjo cuando el conductor del segundo motovehículo habría intentado cambiar su sentido de circulación realizando un giro hacia el cardinal sur, lo que desencadenó la colisión frontal.

A raíz del impacto, se solicitó la presencia del servicio de emergencias 107, quienes asistieron en el lugar y procedieron al traslado del conductor de la Keller 110, un hombre de 40 años, hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Según el primer reporte médico, el paciente ingresó con laceraciones en su miembro superior izquierdo, quedando bajo observación para los estudios correspondientes.