Choque sin lesionados en la Ruta 2: la intendente Perini conducía uno de los vehículos involucrados

Según pudo confirmar Villa del Rosario Net, minutos antes de las 11 un automóvil Toyota Etios, conducido por una mujer de 45 años, impactó en la parte trasera de una camioneta Volkswagen Amarok blanca, guiada por un vecino de la localidad, de la misma edad.

El vehículo de menor porte era conducido por la intendente de Villa del Rosario, Vanina Perini, quien explicó que la colisión se produjo luego de que la pick up redujera la marcha de manera abrupta debido a que un auto que circulaba por delante giró sobre la cinta asfáltica para ingresar a un comercio ubicado a la vera de la ruta.

Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en los rodados.

En el lugar intervino personal de la Comisaría N° 21 de Villa del Rosario. Posteriormente, ambos conductores realizaron la exposición correspondiente en la sede policial.

Con información y foto de Villa del Rosario net

Redaccion de 7Paginas