Ciarrocchi se quedó con la carrera del TC 2000 en Concordia, aunque el resultado está en suspenso

En la prueba de Tanques Llenos que tuvo lugar por la mañana, Marcelo Ciarrocchi tuvo algunos problemas en el motor que luego no demostró durante la carrera. Luego de clasificar sexto el sábado, el piloto de Fiat largó desde el primer puesto en la final y nunca lo abandonó.

El cordobés oriundo de Almafuerte completó las 22 vueltas de la competencia en 38 minutos, 17 segundos y 662 milésimas, con lo que quedó por delante de Franco Morillo y Gabriel Ponce De León, quienes completaron el podio.

El crespense Emiliano Stang, que llegó como puntero del campeonato, terminó en el cuarto lugar; mientras que Matías Rossi -su escolta antes de esta fecha- acabó quinto. En cuanto al gualeguaychuense Franco Riva, terminó en el sexto lugar a poco más de 13 segundos y medio del vencedor.

Los resultados de la carrera quedaron en suspenso luego de la verificación técnica al auto ganador debido a la apelación que presentó el equipo ATR Racing. Durante la semana deberá definir la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino.

Luego del paso de esta competencia, la categoría volverá a correr el fin de semana del 22 al 24 de mayo en el autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta.

Resultados | TC 2000 | Fecha 3 (en Concordia)

1°) Marcelo Ciarrocchi (Fiat): 38’17”662/1000.

2°) Franco Morillo (Chevrolet): a 10”792/1000.

3°) Gabriel Ponce De León (Toyota): a 11”429/1000.

4°) Emiliano Stang (Toyota): a 11”923/1000.

5°) Matías Rossi (Toyota): a 12”289/1000.

6°) Franco Riva (Chevrolet): a 13”531/1000.