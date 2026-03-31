Ciclo Verde lanzó una campaña de recolección de baldes para potenciar el reciclado orgánico en Concordia

El cuidado del medio ambiente en nuestra ciudad suma una nueva iniciativa que busca la colaboración de todos los vecinos. Ciclo Verde, un proyecto dedicado al Reciclado Orgánico Exclusivo, ha lanzado un llamado a la comunidad de Concordia para recolectar baldes que ya no se utilicen en casas o comercios.

El objetivo de esta campaña es claro: reutilizar estos recipientes para entregarlos en hogares, instituciones y locales comerciales, facilitando así la separación de residuos orgánicos y evitando que estos terminen en el volcado convencional.

Una red que crece desde La Bianca

Con base operativa en el Barrio Los Piletones (La Bianca), Ciclo Verde trabaja diariamente en la transformación de desechos en recursos. Según el mensaje enviado a 7Paginas, la intención es seguir expandiendo esta tarea que tiene un impacto directo y positivo en el ecosistema local.

«Si tienes baldes que ya no utilizas, ¡nos encantaría recibirlos!», expresaron desde la organización, subrayando que cada recipiente donado se convierte en una herramienta fundamental para que más familias se sumen al hábito de reciclar.

¿Cómo colaborar?

Para aquellos vecinos que tengan baldes de plástico (como los de pintura o productos de limpieza de gran tamaño) y quieran donarlos, el proceso es muy sencillo:

Contacto: Deben enviar un mensaje de WhatsApp al 345 4050570.

Logística: El equipo de Ciclo Verde coordinará para pasar a retirarlos directamente por el domicilio del donante.

Sumarse a esta causa es una forma práctica de contribuir a una Concordia más limpia y sustentable. «Gracias por sumarte a esta causa», concluyeron desde el proyecto, invitando a la ciudadanía a darle una segunda vida a esos baldes que hoy ocupan lugar y mañana pueden estar generando tierra fértil para nuestra región.