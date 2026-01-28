Cierre de actividades en la playa olímpica de Entre Ríos

A lo largo de tres fines de semana consecutivos y seis jornadas de actividades, más de 1.340 personas participaron de las distintas propuestas deportivas, recreativas e inclusivas, con el objetivo de promover la participación comunitaria, la actividad física y los valores del olimpismo.

Durante el desarrollo de la Playa Olímpica se llevaron adelante competencias y exhibiciones de beach voley, beach handball, lucha de playa, rugby seven, fútbol playa, newcom, padel, ajedrez, canotaje, beach hockey, regatas de veleros, kitesurf, windsurf, wushu kung fu, tejo, pesca deportiva nocturna y deportes adaptados, además de acciones de limpieza de playa y concientización ambiental.

Asimismo, las integrantes de la selección femenina argentina de canotaje, conocidas como “Las Carpinchas” (Brenda Rojas, Magdalena Garro, Lucía Dalto y Candelaria Sequeira, junto a su entrenadora Micaela Maslein), realizaron una concentración en la ciudad y participaron de una competencia de canotaje, sumando jerarquía deportiva a la propuesta.

Durante el último fin de semana se destacaron las competencias de newcom, con la participación de 150 deportistas en categorías masculinas y femeninas; fútbol playa femenino, que reunió a 120 jugadoras de 12 equipos; y ajedrez, en las categorías Básica y Avanzados. Además, se desarrolló PentAcción, una actividad deportiva participativa e inclusiva que combinó cinco disciplinas: canotaje, natación en aguas abiertas, cross aventura, ciclismo y pedestrismo, destinada a niñas, niños y jóvenes de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y de colonias de vacaciones de distintos clubes de la ciudad.

José Eduardo Lauritto, intendente de Concepción del Uruguay, expresó su agradecimiento por la incorporación de la ciudad a la agenda de la Playa Olímpica y destacó el valor de la iniciativa para la comunidad local: «Para nosotros es un orgullo este gesto que han tenido con Concepción del Uruguay, y queremos darle valor a estas puertas abiertas del Comité Olímpico Argentino para nuestra ciudad».

Osvaldo López, director de Deportes de Concepción del Uruguay, realizó un balance positivo de la experiencia: “Estamos muy contentos con esta edición y por el reconocimiento del Comité Olímpico Argentino, donde pudimos desarrollar diferentes actividades deportivas. Fue un programa muy amplio donde se unió el deporte, la educación, la salud y el cuidado del medio ambiente. La gente se involucró y casi 1.500 personas participaron de las actividades, con un gran acompañamiento del público”.

Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), estuvo presente en Concepción del Uruguay y, junto al intendente Lauritto, recorrió algunas de las disciplinas deportivas y recreativas que se desarrollaron en la Isla del Puerto. También mantuvo una reunión junto a numerosos dirigentes deportivos, autoridades nacionales y municipales y atletas.

“Estamos muy contentos con la experiencia de la Playa Olímpica rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Concepción del Uruguay. Quiero felicitar a los organizadores, al intendente Lauritto y a todo su equipo por la excelente puesta en escena de estas actividades deportivas, recreativas y culturales, que permiten que la gente disfrute de sus vacaciones haciendo actividad física y deporte, participando también de acciones de limpieza de playa”, señaló el presidente del COA.