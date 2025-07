Cierre de Radio Pública: Pessolani respaldó la medida y habló de «austeridad con sentido»

“En un contexto donde la demanda social es enorme y los recursos son escasos, cada peso que se libera de una estructura sin impacto tangible cuenta. Y mucho”, sentenció Pessolani.

“Fue una buena intención, pero no funcionó”

La edil recordó que en su momento apoyó la creación de la CARP con la expectativa de que la radio pudiera comenzar a autosustentarse, licitando algunos espacios. No obstante, reconoció que el esquema no funcionó, pese a los esfuerzos realizados.

“Sostener con fondos públicos una radio municipal, que no cumple ninguna función esencial, es un despropósito, un privilegio que ya no nos podemos permitir”, sostuvo.

“Además, es una injusticia para los miles de vecinos que pagan sus impuestos y ven cómo un porcentaje se destina a sostener propaganda oficial”.

Un gasto millonario que podría tener otro destino

Pessolani explicó que la emisora es financiada directamente desde el erario municipal, lo que incluye sueldos, edificio, equipamiento y contenidos. Según estimaciones, el costo mensual ronda entre 10 y 12 millones de pesos, lo que representa hasta 120 millones al año.

A modo de comparación, mencionó que el presupuesto participativo de toda la ciudad para 2025 asciende a 250 millones de pesos:

“Cerrar Radio Ciudadana permitiría liberar casi la mitad de ese monto y avanzar en la capacidad de decisión vecinal en obras, servicios y mejoras barriales concretas”.

Concordia no tiene un vacío comunicacional

La concejal también remarcó que en Concordia existe una gran variedad de medios privados —radios, portales digitales y canales locales— por lo que no considera necesario sostener una radio estatal, “La información circula, los debates existen, las voces se expresan. No hay vacío comunicacional que justifique sostener una emisora financiada por los vecinos”.

“No es justicia social financiar estructuras vacías”

Finalmente, Pessolani vinculó esta medida con el proceso de reforma estatal impulsado a nivel nacional por el presidente Javier Milei, quien dispuso el cierre de medios públicos como Télam:

“El Estado no debe tener medios de comunicación que funcionen como aparatos de propaganda financiados por todos. Y lo mismo aplica en Concordia”, expresó.

La edil cerró su declaración reafirmando su acompañamiento a la gestión de Francisco Azcué, “Celebro este proyecto y felicito al actual gobierno municipal que tomó la valiente decisión de no seguir sosteniendo una estructura vaciada de sentido. La austeridad no puede ser solo un eslogan: tiene que ser un principio de acción. No hay justicia social en seguir financiando estructuras vacías mientras más de la mitad de nuestros vecinos vive en la pobreza”.

Redacción de 7Paginas