Cierre de Unionbat en Gualeguaychú: 101 trabajadores despedidos y fuerte preocupación por el impacto económico y ambiental

La medida provocó una inmediata reacción de los operarios, quienes instalaron un acampe por tiempo indeterminado frente al ingreso de la planta, donde reclaman la reincorporación del personal y denuncian un presunto proceso de vaciamiento de la empresa.

Trabajadores denuncian un vaciamiento

Los empleados, muchos de ellos con entre 15 y 25 años de antigüedad, sostienen que el cierre no responde a una situación de quiebra inevitable sino a una decisión empresarial de desmantelar la planta.

Con el respaldo del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, los trabajadores aseguran que la firma cuenta con condiciones para continuar operando y reclaman que se reviertan los despidos.

«La empresa tiene recursos y mercados suficientes para seguir produciendo», sostienen desde el sector gremial, que mantiene asambleas permanentes y no descarta profundizar las medidas de fuerza.

Protesta en el Parque Industrial

Durante la jornada de este lunes, los operarios realizaron una importante movilización en la rotonda de acceso al Parque Industrial de Gualeguaychú, buscando visibilizar el conflicto y sumar el apoyo de trabajadores de otras industrias de la ciudad.

La protesta coincidió con el recambio de turnos de distintas empresas instaladas en el predio, generando una amplia muestra de solidaridad por parte de otros sectores laborales y dirigentes políticos que acompañaron el reclamo.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán el acampe mientras la empresa continúe impidiendo el ingreso del personal a la planta.

Conciliación obligatoria y conflicto judicial

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictó oportunamente la conciliación obligatoria con el objetivo de retrotraer la situación y abrir una instancia de negociación.

Sin embargo, desde el sindicato denunciaron que la empresa incumplió esa disposición al mantener cerradas las instalaciones e impedir el ingreso de los trabajadores, además de no presentar la documentación contable que justificaría el proceso preventivo de crisis.

Actualmente las partes se encuentran en un cuarto intermedio y se espera una audiencia decisiva prevista para el 15 de julio, donde se intentará encontrar una salida al conflicto.

Preocupación por el impacto económico

El cierre de Unionbat genera preocupación no solo por la pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo directos, sino también por el efecto que tendrá sobre la economía regional.

La empresa es considerada una de las principales fabricantes de baterías del país y posee certificaciones internacionales que le permiten abastecer a importantes terminales automotrices nacionales.

Desde la firma argumentan que la decisión responde a una pérdida de competitividad frente al crecimiento de las importaciones y a la intención de concentrar toda su producción en la provincia de Buenos Aires.

Alerta ambiental

Además del impacto laboral, el sindicato expresó su preocupación por el riesgo ambiental que implica el cierre de una planta que trabaja con materiales altamente contaminantes, como plomo y ácido.

Los representantes gremiales señalaron que la paralización de este tipo de instalaciones requiere estrictos protocolos técnicos para evitar daños al ambiente, por lo que solicitaron controles permanentes por parte de los organismos competentes.

La crisis de Unionbat se suma a las dificultades que atraviesan otras empresas del corredor de la Autovía Nacional 14, configurando un escenario de fuerte incertidumbre para la actividad industrial y el empleo en el sur de Entre Ríos.

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Con informacion de NOVA

Redaccion de 7Paginas