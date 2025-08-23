Cierre del mes del niño en el parque central “viñedos moulins”

Durante este mes, la ciudad vivió una verdadera fiesta comunitaria con los Festivales Zonales que llegaron a más de 70 barrios en seis puntos de encuentro: Zona Noroeste, Zona Norte, Parque Ferré, Villa Adela, Centenario y Nebel, reuniendo a más de 15.000 niños y sus familias. Fueron jornadas de alegría, música, obras de teatro infantiles, actividades deportivas y culturales que consolidaron el espíritu de unidad y celebración en toda la comunidad.

Las actividades, que se desarrollarán desde las 14 horas en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, contarán con obras de teatro infantiles, funciones circenses y espectáculos para los más pequeños, regalos y sorteos, música y mucha diversión.

Serán más de cuatro funciones en vivo con artistas locales y regionales, que convertirán la jornada en un espacio de encuentro, diversión y sonrisas compartidas.

La Municipalidad de Concordia invita a todas las familias a ser parte de este gran cierre, agradeciendo a cada barrio, a las familias y a todos los equipos de trabajo que hicieron posible que Concordia viva un Mes del Niño único y especial.