CILSA y Salto Grande entregaron 37 sillas de ruedas a beneficiarios de Concordia y Federación

En una nueva muestra de trabajo articulado en favor de la inclusión social, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la ONG Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina (CILSA) concretaron la entrega de 37 sillas de ruedas destinadas a instituciones y vecinos de las ciudades de Concordia y Federación.

La actividad, segun se informo a 7Paginas, se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Día EUNOIA, en el marco del convenio de colaboración mutua firmado entre ambas entidades con el objetivo de facilitar el acceso a elementos ortopédicos para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social de la región de Salto Grande.

La jornada no solo incluyó la entrega de las sillas de ruedas, sino también espacios de formación y concientización. Los beneficiarios recibieron información sobre el uso adecuado y el cuidado de los elementos ortopédicos, mientras que el personal del Centro de Día EUNOIA y del Hospital Felipe Heras de Concordia participó de capacitaciones impulsadas por el Programa de Concientización de CILSA.

Entre las actividades desarrolladas se destacaron el taller vivencial “Ponerse en el lugar del otro” y una charla sobre diversidad, discapacidad, barreras y accesibilidad desde una perspectiva basada en los derechos humanos.

“Una silla de ruedas transforma vidas”

Durante el encuentro, la coordinadora del Programa Nacional de Entrega de Elementos Ortopédicos de CILSA, Eliana Velazco, resaltó el valor que estos recursos tienen para las personas que los reciben.

“Una silla de ruedas es mucho más que un elemento ortopédico, es una herramienta que transforma la vida de quien la recibe y abre las puertas hacia una sociedad más inclusiva. Representa la posibilidad de volver a moverse con libertad, de recuperar autonomía. Es la oportunidad de reencontrarse con el entorno. Es dignidad, inclusión y es igualdad de oportunidades”, expresó.

Las palabras de Velazco reflejaron el espíritu de una iniciativa que busca derribar barreras y favorecer una mayor participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.

Un trabajo conjunto que genera respuestas concretas

Por su parte, el presidente de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, embajador Alejandro Daneri, destacó la importancia de la tarea que desarrolla CILSA y el valor del trabajo coordinado entre instituciones.

“Agradecemos a todo el equipo de CILSA por la enorme tarea que lleva adelante y por permitirnos acompañar esta iniciativa. Nos sentimos parte de ese equipo y es una satisfacción poder trabajar juntos con una organización que se destaca por la calidad de su labor, el compromiso y la sensibilidad con que desarrolla cada una de sus acciones”, afirmó.

Asimismo, Daneri reconoció la participación del Hogar EUNOIA y de todas las personas e instituciones que colaboraron para concretar la entrega.

“Cuando se trabaja en equipo y se unen esfuerzos con un objetivo común, es posible generar respuestas concretas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de muchas personas y sus familias”, señaló.

Un convenio con impacto regional

El convenio entre la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande y CILSA fue suscripto en octubre de 2025 con el propósito de ampliar el acceso a elementos ortopédicos para habitantes de la región de Salto Grande que enfrentan situaciones de discapacidad o vulnerabilidad social.

Fundada en 1966 en la ciudad de Santa Fe, CILSA desarrolla programas orientados a promover la inclusión plena, la igualdad de oportunidades y la participación social mediante la entrega de elementos ortopédicos, becas educativas, actividades deportivas y recreativas, campañas de concientización y programas de voluntariado.

Desde 2009, la organización ha entregado más de 1.600 sillas de ruedas, consolidando una trayectoria de trabajo sostenido en favor de una sociedad más accesible e inclusiva.

En tanto, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, además de sus funciones vinculadas a la gestión y operación del Complejo Hidroeléctrico, impulsa acciones de responsabilidad social destinadas a fortalecer el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de las comunidades de la región.

La entrega realizada en Concordia constituye un nuevo paso en ese camino, demostrando que el trabajo conjunto entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil puede traducirse en oportunidades concretas para quienes más lo necesitan.