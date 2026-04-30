Cinturón Verde de Concordia: municipios, universidades y provincia se unen para potenciar la producción frutihortícola

Este miércoles se llevó a cabo un encuentro estratégico de la mesa de trabajo del Cinturón Verde de Concordia (CIVERCON), un espacio que nuclea a municipios del departamento, el Gobierno de Entre Ríos, universidades e instituciones intermedias vinculadas al sector productivo. La jornada tuvo como eje central el fortalecimiento de la producción de alimentos y la generación de empleo genuino a través del apoyo técnico y financiero.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, resaltó el valor de la articulación público-privada y académica: «Las instituciones académicas tienen un rol importante, como también organismos como el CFI, que ofrece herramientas de crédito para proyectos productivos que en nuestra provincia han crecido muchísimo», señaló.

Azcué se mostró optimista sobre el futuro del sector: «Estamos generando las condiciones para que el departamento Concordia incentive y genere más inversión y trabajo. Es una tarea que lleva tiempo, pero nos vamos muy entusiasmados».

Poner en valor al productor local

Por su parte, la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de la provincia, Noelia Zapata, hizo hincapié en la seguridad alimentaria y la transparencia de la cadena productiva. «La idea es que los consumidores puedan acceder a alimentos de calidad sabiendo quién está detrás de ese producto. Tenemos el ‘saber hacer’ y las alianzas institucionales para lograrlo», afirmó.

Zapata ratificó el acompañamiento del gobierno provincial: «Nos ponemos a disposición con asistencia técnica y líneas de crédito, ya sea a través del CFI u otras vías, para colaborar en todas las instancias».

Datos y herramientas para el sector

Durante la reunión, se analizaron los resultados de un relevamiento territorial clave realizado por el INTA y la UNER, a cargo de los ingenieros Lilian Román, Carlos Barreto y Celeste Stirnemann. Este diagnóstico permite conocer la realidad actual del sector para diseñar políticas más efectivas.

Asimismo, los productores y representantes presentes recibieron información detallada sobre herramientas de financiamiento de la mano del CFI (Consejo Federal de Inversiones), representado por el Cr. Jorge Giménez, y del FOGAER (Fondo de Garantías de Entre Ríos), a través de su gerente general Walter Müller.

Acompañaron la jornada funcionarios de las áreas de Comercio Interior, Pymes y Desarrollo Emprendedor de la provincia, consolidando una red de apoyo integral para el cinturón productivo de la región.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas