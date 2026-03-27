Cinturón Verde de Concordia: municipios y provincia articulan políticas para potenciar el desarrollo productivo regional

Con la mirada puesta en fortalecer la matriz productiva del departamento, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Concordia una nueva reunión de la mesa de trabajo del Cinturón Verde de Concordia (CIVERCON). El encuentro reunió a una amplia diversidad de actores, desde autoridades municipales y provinciales hasta representantes de instituciones académicas y el sector privado.

El intendente Francisco Azcué lideró la jornada, subrayando la necesidad de dar continuidad a las políticas que afectan directamente a los productores locales. “Contamos con un enorme potencial y sectores privados que generan productos de alta calidad desde hace años. Ahora necesitamos que el Estado sea facilitador y acompañe ese crecimiento”, afirmó el jefe comunal.

Una agenda de soluciones concretas

Durante la reunión se abordaron ejes críticos para la rentabilidad y expansión del sector, tales como:

Aspectos impositivos y costos de producción.

Energía y conectividad.

Cadenas de comercialización y trazabilidad.

Azcué resaltó la importancia de la presencia del Gobierno de Entre Ríos en la mesa, señalando que la articulación permitirá agilizar gestiones que vinculan directamente a los municipios con la provincia. Los integrantes se comprometieron a mantener estos encuentros con una frecuencia mensual, llevándose cada uno tareas específicas para la próxima agenda.

Calidad y origen: el valor agregado

Por su parte, la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de la provincia, Noelia Zapata, calificó la jornada como «muy productiva» y destacó la experiencia de las asociaciones participantes. “Estas cadenas permiten el desarrollo y la diferenciación para el consumidor, que cada vez más busca conocer el origen y la trazabilidad de lo que consume”, explicó la funcionaria provincial.

Visión departamental

El encuentro también contó con una fuerte impronta regional. Andrea Imoberdorff, intendenta de Los Charrúas, celebró el espacio de diálogo para «buscar soluciones que generen respuestas concretas para nuestras comunidades».

En la misma línea, el intendente de Puerto Yeruá, Daniel Benítez, sostuvo que la articulación entre todas las localidades del departamento es la clave para fortalecer los proyectos y acceder a líneas de financiamiento y políticas públicas provinciales que resultan vitales para los productores del Cinturón Verde.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas