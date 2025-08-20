Citricultor y referente libertario de Chajari, involucrado en el secuestro de un arma de fuego

El allanamiento tuvo lugar en un establecimiento ubicado sobre calle Concordia, pasando calle Milán, conocido como “El Leoncito”. La medida se concretó tras una denuncia radicada en Villa del Rosario por supuesta amenaza con arma de fuego.

Según pudo confirmar 7Paginas, el imputado es un citricultor y referente partidario demócrata-liberal de apellido Silvestri, quien ya había estado vinculado a denuncias de exposición pública y situaciones similares.

La requisa, autorizada por orden judicial, incluyó inspección domiciliaria, personal y vehicular, y arrojó resultados positivos, con el secuestro de un revólver cromado. Al operativo asistieron efectivos de la Sección Judiciales, Policía Científica, tropa y la Brigada de Investigaciones.

El hecho recuerda un antecedente ocurrido en junio de 2024, cuando, tras una denuncia por violencia de género presentada por una concejal de Chajarí, la Justicia dispuso medidas contra el mismo individuo.

El caso continúa bajo investigación judicial y se aguardan definiciones respecto a la denuncia por amenazas que motivó el allanamiento.