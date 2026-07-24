Citrus amenazado: trabajan para mantener el departamento de Concordia libre de HLB

La Municipalidad de Concordia y la Asociación de Citricultores de Concordia renovaron el convenio de cooperación destinado a fortalecer las tareas de monitoreo, prevención y mitigación del HLB (Huanglongbing o Greening), considerada una de las enfermedades de mayor impacto para la producción citrícola a nivel mundial.

El acuerdo fue firmado por el intendente Francisco Azcué y el presidente de la Asociación de Citricultores, Orlando Malvasio, con la participación del secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, y la secretaria de la entidad, Melania Zorzi.

Monitoreos permanentes

La renovación del convenio permitirá dar continuidad a los trabajos de monitoreo que se realizan en todo el departamento Concordia para prevenir, detectar y mitigar el avance del HLB.

Las tareas estarán a cargo de monitoreadores especialmente designados para esta función y se desarrollarán de manera coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo responsable del control sanitario del sector.

«Es clave para preservar una de las principales actividades productivas»

Durante la firma del convenio, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia de sostener estas acciones preventivas para preservar el estatus sanitario de la región.

«Que Concordia siga libre de HLB es fundamental. Sabemos que estos monitoreos son claves y estratégicos para mantener este estatus sanitario, preservando una de las principales actividades productivas de la región», afirmó el jefe comunal.

Un trabajo conjunto con el sector citrícola

Por su parte, el presidente de la Asociación de Citricultores, Orlando Malvasio, valoró la continuidad del acuerdo y remarcó la importancia de los controles permanentes.

«Este convenio nos permite seguir trabajando con los monitoreos, que se realizan de manera incesante y que nos permiten mantenernos libres de HLB», señaló.

Compromiso con la producción

Desde el municipio indicaron que la renovación del convenio reafirma el compromiso de la gestión con el desarrollo productivo de Concordia y el trabajo articulado junto a las instituciones del sector.

Las acciones de prevención y vigilancia sanitaria buscan proteger una de las economías más importantes de la región, garantizando la sanidad de las plantaciones y contribuyendo a la sustentabilidad de la actividad citrícola, uno de los principales motores productivos de Concordia y el noreste entrerriano.

Con informacion de prensa mujnicipal

Redaccion de 7Paginas