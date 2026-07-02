Ciudad entrerriana quiere ponerle Lionel Messi a una avenida

Vecinos de la localidad entrerriana de Cerrito comenzaron una campaña de recolección de firmas para que una avenida de la localidad se denomine Lionel Messi. La iniciativa está acompañada además de un proyecto que ya fue ingresado al Concejo Deliberante de la ciudad.

De acuerdo al petitorio, una actual avenida de tres cuadras, ubicada en la zona este de la zona urbana, pasaría a llamarse como el astro rosarino. “Si bien su recorrido es breve, su ubicación le otorga una relevancia simbólica y urbanística de primer orden”, expresaron los impulsores de la iniciativa.

Para los firmantes del proyecto, en caso de concretarse, la denominación implicaría un “hito nacional”, ya que ninguna avenida del país lleva el nombre del capitán de la Selección Argentina.

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