Martes 7 de octubre de 2025
Civercon 2025: impulso al desarrollo agroindustrial en el marco de la expo concordia produce

El próximo sábado 18 de octubre se llevará a cabo en Concordia el CIVERCON 2025 – Cinturón Verde de Concordia, un encuentro que busca generar reflexión, debate y consenso en torno al desarrollo bioeconómico y agroindustrial de la región periurbana.
Redacción 7Paginas

El evento se desarrollará en el marco de la Expo Concordia Produce, organizada por la Municipalidad de Concordia, y contará con la coordinación general del ingeniero agrónomo Mariano Winograd, reconocido referente nacional en producción agroindustrial y sustentabilidad.

CIVERCON es una iniciativa impulsada por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Noreste de Entre Ríos (AIANER) junto a un grupo de profesionales vinculados al desarrollo territorial, la producción y la bioeconomía. Su objetivo es fortalecer el diálogo entre el conocimiento técnico, la gestión pública y los sectores productivos, promoviendo un modelo de desarrollo sustentable que potencie la economía local y la generación de empleo.

Durante la jornada se abordarán temas vinculados a la producción agroindustrial, experiencias regionales e internacionales, y los desafíos que enfrenta Concordia para consolidar un Cinturón Verde sustentable.

Programa de actividades

08:00 hs. – Palabras de bienvenida y apertura a cargo de las autoridades.

08:30 hs. – Bloque 1: “Desafíos y potenciales para los productores agroindustriales”.

10:30 hs. – Bloque 2: “Experiencias de desarrollo de proyectos en países hermanos”.

14:30 hs. – Bloque 3: “Nuestro desafío: desarrollo agroindustrial de Concordia”.

16:30 hs. – Conclusiones y cierre.

La coordinación del encuentro estará a cargo de Mariano Winograd, empresario frutihortícola, fundador del grupo Wapp Antropoceno y una de las voces más influyentes del país en temas de tecnificación y sustentabilidad agroindustrial.

Con una destacada trayectoria como consultor y promotor del desarrollo agroalimentario, Winograd impulsa un modelo de crecimiento basado en la innovación, el trabajo local y el equilibrio ambiental. Su participación en el CIVERCON 2025 refuerza el compromiso de Concordia con la construcción de un modelo productivo moderno, competitivo y sostenible.

Con informacion de prensa municipal

