CIVERCON avanzó en una agenda estratégica para potenciar el desarrollo productivo de Concordia

La actividad se llevó a cabo en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, impulsado por la Municipalidad de Concordia, con el propósito de planificar el crecimiento local mediante una estrategia de largo plazo que fortalezca la producción, el empleo, la infraestructura y la competitividad.

Durante la apertura del encuentro, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia de generar ámbitos de diálogo y construcción colectiva entre los distintos sectores.

“Es fundamental contar con espacios donde podamos proyectar el futuro productivo de Concordia y la región. Valoramos el compromiso de quienes integran esta mesa para que las propuestas se transformen en acciones concretas en el corto y mediano plazo”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, remarcó que el crecimiento de la ciudad requiere una articulación permanente entre el Estado, las instituciones y el sector privado.

“Esta mesa de trabajo nos permite identificar desafíos, construir consensos y avanzar en acciones concretas que fortalezcan nuestro entramado productivo”, señaló.

Una agenda con mirada al futuro

Uno de los principales temas abordados fue la consolidación de una Mesa Ejecutiva, que tendrá la misión de dar continuidad a las iniciativas surgidas en los distintos encuentros y garantizar el seguimiento de los proyectos estratégicos.

Además, los participantes analizaron demandas del sector productivo y compartieron experiencias exitosas desarrolladas en otras regiones del país y de la República Oriental del Uruguay, con el objetivo de incorporar modelos que puedan adaptarse a la realidad de Concordia.

Tecnología y energías renovables

Durante la jornada, el equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Productivo presentó un mapa interactivo destinado a mejorar el diagnóstico territorial y facilitar la planificación de políticas públicas.

Según se explicó, la utilización de información georreferenciada permitirá orientar con mayor precisión los recursos y optimizar la toma de decisiones vinculadas al desarrollo productivo.

Otro de los ejes destacados fue la incorporación de energías renovables en los procesos productivos. En ese sentido, se expusieron las ventajas de la energía solar como herramienta para reducir costos, mejorar la competitividad y avanzar hacia un modelo de producción más sustentable.

Representantes del sector privado también compartieron experiencias sobre la implementación de mini parques solares, destacando el impacto positivo que estas tecnologías tienen en la eficiencia y el crecimiento de las empresas.

Formación para acompañar el crecimiento

La capacitación de recursos humanos ocupó un lugar central en la agenda del encuentro. Se presentaron propuestas de formación articuladas con organismos como INTA, INTI, UTN y CEDEFI, orientadas a fortalecer las competencias técnicas y laborales que demanda el sector productivo.

Los participantes coincidieron en que la formación de trabajadores calificados será un factor clave para acompañar el desarrollo económico de Concordia y consolidar un modelo productivo con mayor innovación, competitividad y sustentabilidad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas