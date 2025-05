Claudia Quiroz asume como nueva directora de Cultura de Federación: “Espero responder como la ciudad se lo merece”

En declaraciones exclusivas al medio La Última Campana, Claudia Quiroz expresó sus primeras sensaciones sobre el cargo que está por asumir, al tiempo que recorría el Centro Recreativo Renacer, acompañada por el secretario de Gobierno, Carlos Miller. “Este es un salón que yo ya conocía, compartimos espacio con el área de Corina Rojano. Están trabajando muy bien, veo a las chicas tejiendo en los talleres. Espero que sigan funcionando, que se revitalicen”, comentó.

La flamante funcionaria señaló además que, aunque no todas las cuestiones edilicias estén bajo su órbita, transmitirá al intendente Ricardo Bravo las necesidades observadas durante su visita. “Ya me dijeron algunas cosas los chicos que trabajan aquí, y sé que se van a ir solucionando. Si bien no es mi área, se lo voy a comunicar a Ricardo”, remarcó.

Quiroz también se refirió a la decisión personal de asumir un cargo público, destacando el valor simbólico y emocional que representa este paso en su vida. “Fue una decisión difícil, porque si bien es un ámbito que me apasiona, todo lo cultural que hice hasta ahora lo hice desde el deseo, sin un cargo de por medio. Siempre necesité del apoyo del Estado y golpeé muchas puertas. Por suerte, siempre me escucharon”, contó.

En un tono humilde y comprometido, dejó en claro que su gestión no llega con ánimos de competir, sino de construir sobre lo ya realizado. “No vengo a competir con nadie. Le dije a Ricardo que tengo el compromiso, tengo las ganas, pero que si en algún momento él ve algo que no está bien, me lo diga. No estoy atada a un cargo; nunca pensé siquiera en tener uno. Me gusta la cultura, por eso festejo este lugar y espero responder como la ciudad de Federación se lo merece”.

Con una visión de trabajo colaborativa y de continuidad con identidad propia, Claudia Quiroz anticipa una gestión que buscará fortalecer las propuestas culturales existentes, incorporar nuevas miradas y promover la participación comunitaria.

