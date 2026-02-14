Claudio Gómez dijo que corregir la ordenanza tributaria “es escuchar a los vecinos”

El edil explicó que la decisión se adoptó tras recibir inquietudes de vecinos, comerciantes y empresarios luego de la aprobación de la norma. “Luego de la sanción de la tributaria surgieron muchas opiniones. Recibimos a vecinos, comerciantes y empresarios que nos plantearon la realidad que están atravesando, en un contexto nacional muy complejo, con caída del consumo y pérdida de fuentes de trabajo”, manifestó ante los medios.

Revisión y diálogo

Gómez indicó que, a partir de esos planteos, se inició un trabajo articulado entre los distintos bloques del Concejo y el Ejecutivo municipal para analizar números y evaluar posibles modificaciones.

“Cuando uno cobra tasas lo hace para mejorar los servicios. Federación es una ciudad exigente y sabemos que históricamente tuvo una base tributaria baja, que en su momento se logró levantar con mucho esfuerzo. Hoy se tomó dimensión de la importancia que tienen las tasas, aunque entendemos que no se aplicaron en los mejores términos”, reconoció.

En ese sentido, consideró que el debate abrió una instancia de mayor diálogo con la comunidad y subrayó que el cumplimiento tributario también permite exigir servicios de calidad. “Es una oportunidad para decirle a los federenses lo importante que es acercarse al municipio, cumplir con el pago y, a partir de ahí, exigir que los servicios se brinden en tiempo y forma”, afirmó.

Propuestas en análisis

El concejal adelantó que tanto el Ejecutivo como su bloque presentaron iniciativas que serán tratadas en comisión en los próximos días. Entre los puntos centrales mencionó la intención de modificar el esquema para beneficiar a la mayoría de los contribuyentes.

“Creemos que cerca del 80% de los vecinos debería verse favorecido con una baja. Estamos trabajando para que los jubilados puedan pagar el 50% y para que las personas con menores recursos accedan a tasas reducidas, algo que muchas veces no se comunica correctamente”, explicó.

Consultado sobre si el pase a comisión puede interpretarse como un retroceso político, Gómez fue categórico: “No es un retroceso. Es abrirnos a la comunidad, escuchar todas las realidades, desde el que más tiene hasta el que menos tiene. Es una oportunidad para ampliar la base tributaria y trabajar de manera más justa”.

Contexto económico

El edil enmarcó la discusión en la situación económica actual, marcada por la caída del turismo y del consumo interno. “Muchos recursos que ingresaban por termas se utilizaban para mejorar la vida de los vecinos. Hoy esa caída impacta directamente en los servicios”, señaló.

Asimismo, recordó que actualmente solo el 36% de los vecinos cumple con el pago de tasas, lo que representa un desafío para el funcionamiento del municipio. “Ese porcentaje no puede sostener por sí solo el funcionamiento del municipio”, advirtió.

Finalmente, Gómez llamó a la responsabilidad colectiva y a dejar de lado especulaciones políticas. “Más allá de los colores políticos y del escenario electoral, Federación tiene que seguir creciendo con el esfuerzo de todos. Pagar las tasas es un compromiso ciudadano que beneficia a toda la comunidad”, concluyó, en esta nota consignada a 7Paginas