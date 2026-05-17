Claudio Gómez le respondió a Dal Molín: “Representa el ajuste que castiga a los trabajadores entrerrianos”

Cabe recordar que Dal Molín había cuestionado duramente la presencia de Tolosa Paz en Federación y expresó que “la ministra del peor gobierno de la historia viene a dar lecciones sobre desarrollo”, en referencia a las declaraciones que la legisladora nacional brindó a 7Paginas durante su recorrida por la ciudad termal.

En respuesta, Gómez lanzó fuertes críticas hacia el legislador radical y hacia la gestión provincial.

“Resulta llamativo escuchar hablar al desconocido senador federaense Rubén Dal Molín, uno de los principales responsables del vaciamiento de la obra social de los trabajadores entrerrianos, hoy OSER, y parte de un gobierno provincial que viene llevando adelante uno de los ajustes más duros contra estatales, policías, docentes, médicos, administrativos y personal de servicios, la mayoría hoy por debajo de la línea de la pobreza”, manifestó el edil del PJ.

El concejal también cuestionó el proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el gobierno provincial y aseguró que perjudica a trabajadores que “han dedicado toda una vida al servicio de Entre Ríos”.

“Mientras tanto, pretenden dar lecciones desde un gobierno provincial que no logra marcar un rumbo claro y que mantiene enormes deudas con Federación y con toda la región”, sostuvo Gómez.

Respecto a la visita de Tolosa Paz, el dirigente justicialista defendió la iniciativa presentada por la diputada nacional y remarcó que apunta a generar herramientas para el sector turístico.

“La presencia de Victoria Tolosa Paz en nuestra ciudad tiene un objetivo concreto: acompañar una iniciativa legislativa que permita alivio fiscal, incentivos y acceso a créditos para uno de los sectores más golpeados de la economía, como lo es el turismo”, expresó.

Asimismo, consideró que el turismo “genera trabajo y mueve la economía regional”, por lo que aseguró que el sector necesita “herramientas reales y no declaraciones mediáticas”.

En otro tramo de sus declaraciones, Gómez invitó al senador Dal Molín a involucrarse en distintas problemáticas locales.

“Si Dal Molín realmente quiere colaborar con Federación, lo invitamos a interiorizarse sobre la grave situación que atraviesa el sistema de salud mental, sobre las necesidades urgentes de infraestructura, la paralización del traslado del ex emplazamiento y también sobre las obras de CAFESG que llegan a distintos puntos de la provincia, pero que siguen sin aparecer en nuestra ciudad”, afirmó.

Finalmente, el concejal concluyó con un duro cuestionamiento político al señalar que “Federación necesita dirigentes que gestionen y defiendan a su comunidad, no dirigentes que aparezcan solamente para atacar políticamente mientras guardan silencio frente al ajuste que sufren miles de entrerrianos todos los días”.