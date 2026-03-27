Claudio Gómez: “Nos preocupa la incertidumbre y no saber qué obras proyectó CAFESG para Federación”

La relación entre el bloque de concejales del justicialismo de Federación y la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) atraviesa un momento de tensión. En diálogo con 7Paginas, el concejal justicialista Claudio Gómez fundamentó el proyecto de resolución aprobado recientemente, mediante el cual interpelan al directorio del organismo para que detalle las inversiones previstas para la ciudad en el ejercicio 2026.

“Este proyecto generó muchas expectativas en los vecinos que quieren saber hacia dónde va la CAFESG y qué intereses tiene con Federación. Hoy lo único que hay es incertidumbre”, sentenció el edil, remarcando que, hasta el momento, no se visualizan obras nuevas que beneficien a los federaenses.

Deuda histórica y falta de gestión

Gómez recordó el sacrificio histórico de Federación en pos del desarrollo hidroeléctrico nacional, señalando que ese aporte no se está viendo reflejado en beneficios actuales. Además, lanzó una crítica directa a la conducción del organismo y al Ejecutivo provincial.

“Teníamos expectativas porque el presidente de CAFESG (Carlos Cecco) es de Federación, pero lamentablemente eso no benefició en nada. No sabemos si es por desinterés de él o si el gobernador Frigerio directamente ‘cajonea’ los proyectos”, disparó Gómez.

Prioridades: Conectividad y Urbanización

Para el bloque opositor, existen obras que son urgentes y que ya han sido marcadas incluso por el intendente local, como la urbanización de la avenida Néstor Kirchner. “Es una obra necesaria que conecta al barrio de CAFESG con el centro urbano y el hospital. Queremos saber qué proyecciones tienen y cuáles son las prioridades reales para este 2026, y que no nos sigan vendiendo obras que ya estaban en presupuestos anteriores”, reclamó.

El debate por los excedentes

Otro punto de conflicto es la distribución de los recursos. El concejal hizo mención a la normativa provincial que destina el 50% de los excedentes a los departamentos de Concordia y Federación.

“Queremos saber de qué excedentes se está hablando y qué parte le toca a nuestra ciudad. No estamos descalificando a nadie, solo pedimos información para transmitir tranquilidad. Si el directorio se enoja por este pedido de transparencia, es un problema de ellos; nosotros defendemos a los vecinos”, afirmó Gómez.

El reclamo por la mano de obra local

Finalmente, Claudio Gómez vinculó la falta de obra pública con la crisis laboral que atraviesa el sector de la construcción. Ante la merma de la obra privada y las decisiones de los gobiernos nacional y provincial, el concejal exigió que se respete el porcentaje de mano de obra local establecido por normativa.

“Hoy la obra pública prácticamente no existe y hay mucha desocupación. Necesitamos que las obras que lleguen a Federación se hagan con trabajadores de nuestra ciudad. No pedimos nada fuera de lugar, pedimos transparencia y respeto por los federaenses”, concluyó.