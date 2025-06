Claudio Gómez reaviva el debate sobre los precios en Federación y pide compromiso del sector privado

“El turismo ha bajado porque el poder adquisitivo está aplastado. La gente no puede programar vacaciones si el salario no alcanza”, señaló Gómez en declaración a FM Omega, haciendo hincapié en que el municipio ha sostenido políticas de promoción, manteniendo los precios del parque termal y ofreciendo descuentos para atraer visitantes.

Sin embargo, fue tajante al afirmar que lo primero que mira una familia al elegir un destino son los precios del alojamiento, dejando entrever que los valores actuales en Federación están fuera del alcance de muchos turistas.

“Cuando uno se va de vacaciones, lo primero que hace es mirar cuánto cuesta hospedarse. Si no está al alcance del bolsillo, directamente busca otro lugar”, disparó el edil.

Las declaraciones fueron una clara respuesta a los dichos de Graciela Racedo, presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica local, quien había responsabilizado al municipio por la falta de estrategias para sostener la actividad turística. Gómez, por su parte, sostuvo que desde el Estado local se viene trabajando intensamente, pero que es fundamental el compromiso de todos los actores.

También habló de obras y mejoras en barrios

Durante la entrevista, el concejal también agradeció el acompañamiento del Ejecutivo municipal en la obra de bacheo en la calle Tatutí, en el barrio Federación 2. Señaló que se trata de una histórica demanda de los vecinos, y que ya se comenzó con una primera etapa de intervención con asfalto en caliente.

“Es una calle emblemática para mí, crecí ahí y conozco su deterioro. Hoy se está trabajando hasta altas horas para recuperar su transitabilidad”, comentó.

Además, destacó el esfuerzo del municipio en un contexto económico difícil, con caída de la coparticipación y menor recaudación de impuestos, pero con una fuerte presencia en los barrios a través del mantenimiento, limpieza y mejoras estructurales.

Un llamado al trabajo conjunto

En un contexto nacional complejo, Gómez insistió en que la única forma de sostener la actividad turística es con un trabajo articulado entre lo público y lo privado.

“Hoy la situación económica no permite ni pensar en una escapada de tres o cuatro días. Por eso, si no se acompaña desde el sector hotelero y gastronómico, los esfuerzos del municipio no alcanzan”, concluyó.

Redacción de 7Paginas