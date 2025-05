Claudio Gómez respaldó a Bravo y apuntó contra Dal Molin: “Habla sin saber porque no recorre los municipios del departamento Federación”

“El intendente Bravo tomó la bandera de un reclamo justo por la caída de coparticipaciones que afecta a todos los municipios de Entre Ríos, sin distinción política”, afirmó Gómez. En ese sentido, consideró desacertadas las declaraciones del senador Dal Molin, a quien reprochó su falta de presencia en el territorio: “Una de las principales falencias que tiene es no recorrer el departamento. Habla desde lejos y sin saber”.

Gómez también puso en valor el buen diálogo institucional entre Bravo y Frigerio. “En estos tiempos donde muchos eligen discusiones vacías, ellos trabajan en pos del beneficio de todos los entrerrianos”, sostuvo, al destacar las expectativas positivas en torno al encuentro con el gobernador. “La propuesta de Bravo es trabajar en conjunto. No se trata de buscar culpables, sino de unir fuerzas para conseguir lo que nos corresponde”, remarcó.

Defensa del IOSPER

El concejal también se refirió a la situación de la obra social IOSPER, en medio de reclamos por parte de gremios docentes. “Es un error que está cometiendo el gobernador en materia de salud. El IOSPER no se financia con plata de la provincia, se sostiene con los aportes de los trabajadores”, aclaró Gómez, y agregó: “Si hubo corrupción, que se denuncie en la justicia, pero que no se use eso como excusa para desfinanciar una obra social que es de todos”.

La creación del Juzgado de Faltas: “Después de 20 años, estamos cumpliendo una deuda con los federaenses”

Finalmente, Gómez se refirió a la creación del Juzgado de Faltas en Federación, calificándolo como “una decisión histórica” tomada por el intendente Bravo. En respuesta a las críticas de los exconcejales Andrés Messina y Andrés Pessolani, quienes cuestionaron la transparencia del proceso de selección del juez de faltas, el edil justicialista fue contundente: “Son mediáticos que buscan posicionarse políticamente. Nosotros actuamos con total transparencia, se abrió la inscripción y participan todos los poderes en el proceso de evaluación”.

El edil destacó que, tras dos décadas sin avances, “se están cumpliendo todos los pasos necesarios para dotar a la ciudad de una herramienta clave para el ordenamiento urbano y el desarrollo institucional”.

Una agenda cargada y de alto impacto político

Además de los temas mencionados, Gómez comentó que la semana legislativa en Federación incluye debates como el cheque diferido y encuentros con representantes de AGMER por la situación del IOSPER.

Redacción de 7Paginas