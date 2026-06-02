Clausuraron dos comercios de Concordia

Uno de los procedimientos se realizó en un drugstore ubicado sobre avenida Kirchner, en la zona de la costanera, perteneciente a Santiago Cabaña. Según la investigación, el comercio habría sido utilizado como pantalla para encubrir su actividad narcocriminal.

Santiago Cabaña fue durante años el brazo derecho del narcotraficante Andrés Alejandro Arce. Dentro de ese entorno, el joven cumplía un rol clave en la estructura criminal que integraba la organización conocida como “la banda de los millones”, desarticulada en septiembre de 2023 tras una serie de allanamientos realizados por Prefectura Naval Argentina.

De acuerdo a distintas investigaciones, tras la detención de Arce habría adquirido mayor protagonismo dentro de la estructura, en un contexto de disputas vinculadas al control de la venta de estupefacientes en Concordia. Además, cuenta con antecedentes judiciales por abuso de armas y amenazas calificadas, por los cuales fue condenado en el marco de un juicio abreviado.

El segundo operativo se concretó en el barrio Villa Busti, en calle Néstor Garat y cortada Moreno, donde también se dispuso la clausura de otro local por irregularidades administrativas.

Estas acciones se enmarcan en un protocolo de actuación interinstitucional firmado en marzo entre la Municipalidad de Concordia y la Jefatura Departamental de Policía, que busca coordinar intervenciones ante comercios que podrían ser utilizados como fachada para actividades ilícitas

La Misiva digital, grupo CAI