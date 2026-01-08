Clermont confirmó la lesión del concordiense Marcos Kremer, quien tendrá para varias semanas de recuperación.

Luego de las declaraciones del entrenador, que dejó en claro la preocupación por el estado del argentino, en las últimas horas el club francés emitió un comunicado donde aclaró la situación de sus lesionados, e hizo referencia al jugador nacido en la ciudad de Concordia.

“La recuperación de Marcos Kremer, operado de una fractura del pulgar de la mano derecha, será más larga y estará de baja varias semanas”, escribieron desde el club. Así se confirmó que el forward argentino pasó por el quirófano y estará ausente por un largo período de tiempo.

Durante el partido, el tercera línea entrerriano completó la primera mitad, pero no salió al segundo tiempo y fue reemplazado por Killian Tixeront por una posible fractura en un dedo, según explicó el propio entrenador.