Clima agradable para este viernes y como estará el tiempo durante el fin de semana en la región de Salto Grande

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional al que tuvo acceso 7Paginas, este viernes comenzó con una temperatura mínima de 17 grados, mientras que la máxima alcanzará los 29 grados. La jornada se presenta con cielo algo nublado, presencia de sol y una elevada humedad que ronda el 94 por ciento. En cuanto al viento, sopla desde el sector sur a una velocidad aproximada de 8 kilómetros por hora.

Pronóstico para el fin de semana

Para el sábado se anticipa una jornada con condiciones similares. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima llegará a los 29. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde se espera mayor nubosidad.

En tanto, el domingo continuará el tiempo estable en la región. Se prevé una mínima de 18 grados y una máxima que alcanzará los 30 grados. Además, el sol volverá a ganar protagonismo con cielo parcialmente nublado, configurando un cierre de fin de semana con condiciones agradables en Concordia y localidades cercanas a Salto Grande.

Foto: Marcelo González