Clima bien otoñal: frío, neblinas y probables lluvias para el fin de semana largo en Concordia y la región

Además, el inicio de la próxima semana llegará con un marcado descenso térmico, ya que para el feriado del lunes se anuncian temperaturas mínimas cercanas a los 4 grados.

Sábado con nieblas y posibles lluvias hacia la noche

La jornada del sábado comenzará con bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana, una condición que podría reducir la visibilidad en rutas y caminos de la región.

La temperatura mínima será de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados. Durante la tarde predominará el cielo mayormente nublado y hacia la noche se incrementarán las posibilidades de lluvias aisladas, con una probabilidad estimada en torno al 40%.

La humedad se mantendrá elevada, alrededor del 92%, mientras que los vientos soplarán con escasa intensidad.

Domingo más frío y con mejora hacia la tarde

Para el domingo se espera un nuevo descenso de las temperaturas. La mínima bajará hasta los 5 grados y la máxima apenas llegará a los 14 grados.

Durante la madrugada persistirá una probabilidad del 40% de lluvias aisladas, aunque las condiciones tenderán a mejorar con el correr de las horas. Por la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado y hacia la tarde se prevén períodos de sol con nubosidad parcial.

Lunes feriado con mínima de 4 grados

El día feriado tendrá un amanecer frío, con una temperatura mínima prevista de apenas 4 grados, una de las más bajas registradas en las últimas semanas.

La máxima alcanzará los 15 grados y el cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, sin pronóstico de lluvias significativas.

Precaución por las neblinas

Desde los organismos meteorológicos recomiendan extremar las precauciones durante las primeras horas del sábado debido a la formación de bancos de niebla, especialmente para quienes deban circular por rutas nacionales y provinciales.

De esta manera, Concordia y la región vivirán un fin de semana largo con condiciones típicas del otoño avanzado: mañanas frías, humedad elevada, algo de inestabilidad y temperaturas que anticipan la llegada de jornadas cada vez más cercanas al invierno.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas