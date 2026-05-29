Clima en Concordia y la región: persisten las neblinas matinales y se espera un fin de semana con temperaturas agradables

Tras una semana marcada por densos bancos de niebla que llegaron a motivar un alerta violeta por parte de las autoridades, el panorama climático para Concordia y la región del norte entrerriano comienza a estabilizarse paulatinamente. Según los datos oficiales brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las neblinas matinales continuarán diciendo presente durante las primeras horas de los próximos días, aunque con una intensidad notablemente menor a la registrada a comienzos de semana.

Para este fin de semana, el organismo prevé condiciones meteorológicas estables, caracterizadas por una importante presencia de nubosidad y temperaturas agradables durante las horas de la tarde, ideales para el desarrollo de actividades recreativas, aunque tomando los recaudos necesarios en las rutas durante las primeras horas del día.

El pronóstico extendido para el sábado y domingo

Las variables meteorológicas reportadas por el SMN para las próximas 48 horas se estructuran bajo los siguientes parámetros estables:

Se espera una temperatura mínima de 10 grados para las madrugadas y una máxima que alcanzará los 20 grados en horas de la tarde, lo que configurará jornadas templadas.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con bancos de niebla y neblinas que reducirán de forma parcial la visibilidad. Hacia la tarde, las condiciones mutarán a un cielo mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

El viento predominará de forma leve desde el sector sudeste a una velocidad constante de 6 km/h, aportando aire fresco a la región. Por su parte, el índice de humedad se ubicará en torno al 78%.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas