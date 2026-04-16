Clima en la región de Salto Grande: Cesó el alerta, pero la inestabilidad y la humedad marcarán la jornada del jueves

Los habitantes de la región de Salto Grande tendrán un respiro tras el último temporal, aunque el paraguas seguirá siendo un accesorio necesario. Según el último reporte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio por finalizado el alerta por tormentas, pero el sistema de inestabilidad persistirá durante las próximas horas.

El pronóstico para este jueves

Para hoy, se espera una jornada de templada a cálida, con poco cambio en la temperatura pero con una atmósfera muy pesada. Los datos clave para este jueves son:

Temperaturas: La mínima se ubicará en los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C.

Precipitaciones: Existe un 40% de probabilidades de chaparrones aislados que podrían desarrollarse a lo largo de todo el día.

Humedad: Será el factor determinante de la jornada, situándose en un elevadísimo 97%, lo que generará una sensación de pesadez constante.

Vientos: Predominarán del sector Noreste, con una velocidad leve de apenas 6 km/h.

¿Cuándo mejora el tiempo?

La buena noticia para quienes planean actividades al aire libre llega de cara al cierre de la semana laboral. Se prevé que el viernes las condiciones meteorológicas finalmente se estabilicen.

El sol volvería a asomar con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas para el viernes oscilarán entre una mínima de 15°C (un leve descenso térmico por la mañana) y una máxima de 25°C, brindando un clima mucho más agradable y seco para la región de Salto Grande.

Foto: Marcelo González

Redacción 7Páginas