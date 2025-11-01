Clima en la región de Salto Grande: suben las temperaturas y podrían registrarse lluvias aisladas

Este sábado 1 de noviembre se presenta con buenas condiciones generales, aunque con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso. En Concordia y zonas aledañas, las máximas alcanzarán los 28 grados, tras una mañana templada con mínimas de 17 grados.

Para el domingo, el SMN prevé una jornada más inestable, con mayor nubosidad y una probabilidad del 49% de chaparrones aislados durante el día. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con mínimas de 18 grados y máximas de alrededor de 25 grados.

De esta manera, el calor comienza a volver gradualmente a la región, marcando el inicio de una etapa más cálida luego de varios días con condiciones más frescas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas