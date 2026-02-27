Clima estable este viernes en la región de Salto Grande y anticipan el regreso del calor intenso

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 19 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado, con una humedad cercana al 67% y vientos del sector sur a una velocidad aproximada de 8 kilómetros por hora.

Fin de semana en ascenso

Durante el fin de semana se espera un progresivo aumento de las temperaturas. Para el sábado se anuncian 31 grados de máxima, mientras que el domingo el termómetro podría trepar hasta los 33 grados. En ambos casos se mantendría el cielo parcialmente nublado y, por el momento, no hay pronóstico de precipitaciones para la zona.

Vuelve el calor intenso

Las altas temperaturas retornarían con mayor intensidad a partir del lunes. Entre el inicio y mediados de la próxima semana, las máximas oscilarán entre los 32 y 35 grados en Concordia y ciudades cercanas, mientras que las mínimas apenas superarán los 20 grados.

Hasta ahora no se anuncian lluvias, por lo que se anticipan jornadas calurosas y mayormente estables para la región.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redacción de 7Paginas