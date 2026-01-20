Clima: martes con tiempo agradable en la región de Salto Grande, pero anuncian el regreso del calor

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se presentará con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones en gran parte de la provincia de Entre Ríos. Para Concordia y la zona, se prevé una temperatura mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 28°C, valores levemente superiores a los registrados durante el lunes.

En cuanto a las condiciones generales, la humedad se ubicará en torno al 80%, con vientos leves del sector Este a unos 8 km/h, lo que contribuirá a una jornada templada y agradable.

Sin embargo, el alivio térmico comenzará a quedar atrás a partir del miércoles, cuando se espera un marcado ascenso de las temperaturas. Para ese día, el SMN pronostica una mínima de 18 grados y una máxima de 31°C.

El aumento del calor se acentuará hacia el jueves, con registros que oscilarán entre los 19 y los 33 grados, mientras que el viernes la mínima trepará hasta los 24 grados y la máxima alcanzará los 34°C.

De acuerdo al pronóstico extendido, el fin de semana mantendría valores similares, con temperaturas elevadas y sin lluvias a la vista, marcando así el retorno pleno del calor en la región de Salto Grande.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas