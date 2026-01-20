7PAGINAS

Martes 20 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Clima: martes con tiempo agradable en la región de Salto Grande, pero anuncian el regreso del calor

La semana comenzó con condiciones climáticas agradables en Concordia y la región de Salto Grande, y este martes continuará la tendencia de buen tiempo, aunque ya se anticipa un progresivo aumento de las temperaturas hacia los próximos días.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se presentará con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones en gran parte de la provincia de Entre Ríos. Para Concordia y la zona, se prevé una temperatura mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 28°C, valores levemente superiores a los registrados durante el lunes.

En cuanto a las condiciones generales, la humedad se ubicará en torno al 80%, con vientos leves del sector Este a unos 8 km/h, lo que contribuirá a una jornada templada y agradable.

Sin embargo, el alivio térmico comenzará a quedar atrás a partir del miércoles, cuando se espera un marcado ascenso de las temperaturas. Para ese día, el SMN pronostica una mínima de 18 grados y una máxima de 31°C.

El aumento del calor se acentuará hacia el jueves, con registros que oscilarán entre los 19 y los 33 grados, mientras que el viernes la mínima trepará hasta los 24 grados y la máxima alcanzará los 34°C.

De acuerdo al pronóstico extendido, el fin de semana mantendría valores similares, con temperaturas elevadas y sin lluvias a la vista, marcando así el retorno pleno del calor en la región de Salto Grande.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas