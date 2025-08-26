Clínica gratuita de parapowerlifting en Concordia

La actividad, que es libre y gratuita, se desarrollará desde las 9 de la mañana en la Clínica del Deportista, ubicada en Hipólito Irigoyen y Paraná de nuestra ciudad. Contará con certificación oficial avalada por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR).

La disertante será la Profesora Sofía Cadona, Directora Técnica Nacional de Parapowerlifting, Referí Nacional IPC. Por Concordia estará presente Martín Milessi, quien ha tenido estupendas actuaciones a nivel nacional y fue galardonado en la gala del Deporte Especial el año pasado en nuestra ciudad.