Martes 26 de agosto de 2025
Clínica gratuita de parapowerlifting en Concordia

Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo una Clínica de Parapowerlifting, organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia, a través del área de Deporte Federado.
La actividad, que es libre y gratuita, se desarrollará desde las 9 de la mañana en la Clínica del Deportista, ubicada en Hipólito Irigoyen y Paraná de nuestra ciudad. Contará con certificación oficial avalada por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR).

La disertante será la Profesora Sofía Cadona, Directora Técnica Nacional de Parapowerlifting, Referí Nacional IPC. Por Concordia estará presente Martín Milessi, quien ha tenido estupendas actuaciones a nivel nacional y fue galardonado en la gala del Deporte Especial el año pasado en nuestra ciudad.

 