Club de Leones Concordia entregó anteojos recetados a adultos mayores en alfabetización

La entrega de anteojos fue posible gracias a la colaboración de varias instituciones, que atendieron a las personas con inconvenientes visuales, este trabajo en conjunto permite realizar un trabajo a conciencia y en beneficio de la comunidad y personas que no puede acceder a determinados servicios. Es por eso que se trabaja y seguiremos trabajando para ayudar a quienes más lo necesiten

El Club de Leones de Concordia, con su lema «Donde hay una necesidad hay un León», demostró su compromiso con la comunidad al hacer entrega de los anteojos recetados a los adultos mayores. Esta acción no solo mejorará su visión, sino que también contribuirá a mejorar su calidad de vida y su capacidad para participar en actividades educativas y sociales.

La visita del Gobernador del Distrito O2, León Alfredo López Torres, destaca la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y organizaciones para abordar las necesidades de la comunidad. El Club de Leones de Concordia sigue demostrando su compromiso con la comunidad y su capacidad para generar impacto positivo en la vida de las personas.

Por Exequiel Bond